タリーズコーヒージャパンは30日、運営するオンラインストアで不正アクセスによるシステム侵害が判明したと発表した。不正アクセスは20日に、警視庁からの連絡で発覚。データを改ざんした形跡があるため、最大でオンラインサイト登録者約9万のクレジットカード情報や氏名、住所などの個人情報が流出した可能性がある。タリーズは「多大なるご迷惑とご心配をおかけする事態となり心より深くお詫び申し上げます」としている。≪専用