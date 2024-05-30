「最近お腹に贅肉がつきやすくなってきた」と悩まされていませんか？それは“腹筋と体幹が弱まっているサイン”。そこで習慣に採り入れたいのが腹筋と体幹を効率良く強化できるヨガの簡単ポーズ【ヴァシスターサナ（横向きの板のポーズ）】です。ぜひウエスト−５cmをめざして習慣化してみましょう。&#127804;みるみる腰周りが引き締まる。毎日10回【腹筋＆体幹を丸ごと強化できる】簡単習慣ヴァシスターサナ（横向きの板のポー