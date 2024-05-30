今はSNSで誰でも情報発信できる時代。近況報告したり、そこに誰かが匿名でコメントしたりという交流がとても身近になりましたよね。そんな中、シャッターに貼り出された「張り紙」をきっかけに、SNSとは一味違った「匿名の交流」を見かけたというお話が届きました。【漫画】 通りがかるたびに増えていく優しい言葉たち…いつしか「営業再開」のお知らせが（全編を読む）ただの「休業のお知らせ」かと思ったら…会社員のAさんは、昼