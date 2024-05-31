女子プロレスラーでタレントのジャガー横田（62）と医師の木下博勝氏（56）の長男大維志（たいし）さん（17）が31日までに家族YouTubeチャンネルに出演。路上で暴行される被害に遭っていたことを明かした。大維志さんは、現在通っている長野県にある高校の学生寮から帰省したが、父の木下氏に「なんか昨日、東京に帰ってくる際に大変なことがあったと」と話を振られ、東京駅での出来事について語り出した。予定があり急いで実家