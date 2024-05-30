堂本剛（４５）が３０日、日本テレビ「ぐるナイ」の人気企画「ゴチになります」に出演した。同コーナーに１０年ぶりの登場。赤っぽい茶髪をラフに、口ひげをはやし、穏やかな表情で登場した。前回を「すごい成績が良すぎて、凄かったねって声をいっぱいいただきました」と笑顔で回想。羽鳥慎一アナが「前回、堂本さん、最下位」と明かして爆笑が起こった。どこか、ふっくら穏やかになった印象で、ネットも盛り上がり、「表情