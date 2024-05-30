メジャーリーグ・ドジャース大谷翔平選手の元通訳、水原一平被告の事件で「ギャンブル依存症」に注目が集まっている。35歳の男性はパチンコから深みにはまって会社の金にも手を出し、人生を転げ落ちていったという。抜け出すのが困難なギャンブル依存症だが、今は治療ができる病院もある。 ■支援者「死に至る病」…ギャンブル依存症は日常生活に支障をきたす“心の病” 2024年5月5日、三重県で