桑田氏の直球は「途中から加速してくる」マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が、YouTubeの「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」に出演。12球団からゲーム「プロ野球スピリッツ」に登場する「イチローセレクション」の12人を選出する企画で、巨人からは桑田真澄氏を選出した。桑田氏とは1995年のオープン戦で初対戦。「1打席ですけど、強烈なインパクトを残しました。僕の中に」。イチロー氏は空振