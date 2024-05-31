第30回小学館ノンフィクション大賞受賞作となった、細田昌志氏による書籍『力道山未亡人』（小学館）が、きょう5月31日に刊行される。力道山の妻・敬子氏から提供された秘蔵写真が多数掲載されているが、その一部が公開となった。【秘蔵カット】披露宴当日に撮影された田中家親族・関係者の集合写真同書は“戦後復興のシンボル”として、国民的人気を誇ったプロレスラー・力道山の妻の貴重な回顧録。唐突すぎる夫の死の舞台裏