中国国防省の報道官は台湾周辺での大規模な軍事演習以降、初めての会見で「“台湾独立”は戦争に等しく、分離独立に平和はない」と厳しく批判しました。中国国防省の報道官は台湾の頼清徳総統の就任演説について、「台湾同胞に対する欺瞞（ぎまん）」「大陸人民に対する悪意」などと述べたうえで、「『武力で独立を目指す』という告白である」と指摘しました。そのうえで、「“台湾独立”は戦争に等しく、分離独立に平和はな