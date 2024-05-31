米大統領経験者が史上初めて刑事責任を問われた裁判で、ドナルド・トランプ前大統領（77）が30日、元不倫相手への口止め料を隠すために業務記録を偽造した罪で有罪とされた。ニューヨーク州の裁判所で、陪審員が判断した評決を伝えた。30日、米ニューヨークの裁判所に出廷したトランプ前大統領＝AP無罪を主張してきたトランプ氏は控訴するとみられる。評決の後、裁判所の廊下で報道陣に向けて「恥ずべき事態だ。腐敗した裁判官