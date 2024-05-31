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頂き女子が困惑した「パパ」の妻からの慰謝料請求 返金する義務は？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「パパ活」をしていたという女性が、弁護士ドットコムに相談を寄せた
  • 「パパ」の妻から慰謝料と「援助してくれたお金」の返還を求められたそう
  • パパ活で「頂いたお金」を相手の妻に返金する義務はない、と弁護士
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