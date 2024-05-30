なぜ組織の上層部ほど無能だらけになるのか、張り紙が増えると事故も増える理由とは、飲み残しを放置する夫は経営が下手……。13万部ベストセラーとなっている『世界は経営でできている』では、東京大学史上初の経営学博士が「人生がうまくいかない理由」を、日常・人生にころがる「経営の失敗」に見ていく。※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。温情の海：価値創造で幸せな家庭を作る思考法