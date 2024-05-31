米ネブラスカ州ニーリーにあるドライブインシアターのポップコーンマシーン/Scott Olson/Getty Images米ミネアポリス（ＣＮＮ）ポップコーンは９０年以上にわたり世代を超えて映画館との共生関係を保ってきた。米コムスコアの上級メディアアナリスト、ポール・デルガラベディアン氏はＣＮＮに対し、ポップコーンと映画はピーナツバターとチョコレートのように切っても切れない関係にあり、おそらく現代史上最高の組み合わせの一つ