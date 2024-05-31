兵庫県淡路市にあるテーマパーク「ニジゲンノモリ」内のエリア「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」で、凄まじい体験ができるのをご存じだろうか。なんと、しんのすけの父・野原ひろしの靴下のニオイを嗅ぐことができるのだ！ひろしと言えば足が非常にクサイことでお馴染み。作中で彼の靴や靴下は人を気絶させるほどの激臭を放ち、危険物扱いされている。劇場版では数々の敵キャラを撃退する武器として、はたまた洗脳を解く