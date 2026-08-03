またも、打線の援護に恵まれなかった。【権藤博の「奔放主義」】巨人・小笠原慎之介を私はどう見ているか2日のDeNA戦に先発した巨人の小笠原慎之介（28）が7回2失点の好投。打っては、自身初の三塁打を含む2打数2安打、チーム唯一のマルチヒットを記録して気を吐いたが、前日に0-8から1点差にまで詰め寄った巨人打線が一転、沈黙した。移籍3試合の登板で防御率1.35と奮闘しながら、1勝2敗と黒星先行。ここまで援護点2と打線