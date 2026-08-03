またも、打線の援護に恵まれなかった。

【権藤博の「奔放主義」】巨人・小笠原慎之介を私はどう見ているか

2日のDeNA戦に先発した巨人の小笠原慎之介（28）が7回2失点の好投。打っては、自身初の三塁打を含む2打数2安打、チーム唯一のマルチヒットを記録して気を吐いたが、前日に0-8から1点差にまで詰め寄った巨人打線が一転、沈黙した。

移籍3試合の登板で防御率1.35と奮闘しながら、1勝2敗と黒星先行。ここまで援護点2と打線のバックアップがなく、1試合9イニング投げた場合の打線の得点を示す援護率は「0.95」と見殺し状態だ。

「ちなみに、セ・リーグ投手の援護率トップはヤクルトの山野太一で4.09。2位から阪神の高橋遥人の3.89、DeNAの東克樹の3.55と続きますから、小笠原の“ムエンゴ病”は重症です。ただ、小笠原の場合、単なる打線の巡り合わせで片づけられないのは、中日時代から援護が少なかった。もともと間合いが長く、走者を出すと特にリズムが悪くなることと無関係ではないでしょう」（他球団スコアラー）

5勝11敗と大きく負け越した中日時代の2024年、小笠原の援護率は2.06。他の中日の先発ローテーション投手、大野雄大（3.56）や柳裕也（3.16）、高橋宏斗（2.92）に比べると確かに少なかった。

「ここ数年の小笠原はピッチングに小気味の良さがなくなった。やたらと間合いが長くなり、走者を出せば、牽制、牽制。リズムが悪く、制球を気にするあまり、腕の振りも悪くなった」とは、中日OBで評論家の権藤博氏。

自業自得、と言うのは気の毒だが、好投しても勝利に結びつかない小笠原の投球には、それなりの理由があるようだ。

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権藤氏は、小笠原についてさらに“踏み込んだ発言”もしている。古巣中日の育成法に「腹が立った」とバッサリである。●関連記事 【権藤博の「奔放主義」】巨人・小笠原慎之介を私はどう見ているか もぜひご一読を。