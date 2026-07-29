笑顔を見せる富田将馬（左）と永露元稀（Volleyball World提供）東スポWEB

富田将馬が途中出場で攻守に躍動し、日本が準決勝進出

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • バレーボール男子代表がVNL準々決勝で中国に3―1で勝利した
  • 石川祐希が途中交代し、冨田将馬が攻守で躍動して勝負を決定づけた
  • 冨田は「100点満点をあげてもいい調子」と語り準決勝進出を喜んだ
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