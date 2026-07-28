大分市の学習塾で女子児童の下着を盗撮した元塾講師の男に、28日、大分地裁は拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】学習塾で教え子の下着を盗撮…元塾講師の男に執行猶予付きの有罪判決大分地裁 性的姿態等撮影の罪などで有罪判決を受けたのは、大分市の元塾講師・大野達也被告（45）です。 判決によりますと、大野被告は、去年9月から12月にかけて、大分市内の学習塾で生徒だった女子児童の下