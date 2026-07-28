28日午後4時27分ごろ、熊本県で最大震度7を観測する猛烈な地震がありました。震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されています。 この地震の揺れは九州地方にとどまらず、西日本の広域に及びました。近畿地方でも広く揺れを観測しており、大阪府内や兵庫県など関西エリアでも震度2から1の揺れが確認されています。 気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、沿岸部には現在、津波注