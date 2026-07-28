原子力発電所に関する情報です。先ほどの地震で、九州電力の川内原発がある鹿児島県・薩摩川内市では震度5強、玄海原発がある佐賀県玄海町では、震度2の揺れが観測されました。九州電力によりますと、稼働中の川内原発1号機と2号機、玄海原発4号機について現時点で、異常が発生しているとの情報はないということです。九州電力は地震による影響を引き続き確認しています。また、原子力規制委員会によりますと、いずれも周辺のモニ