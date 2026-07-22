メジャー昇格への道は細く険しい──というほどではないかもしれない。

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21日、佐々木麟太郎（21）がマーリンズと正式契約したことを、自身のインスタグラムで報告した。

8巡目指名（全体235位）で、MLB公式サイトのジョナサン・メイヨ記者によれば契約金は21万200ドル（約3448万円）。8巡目指名の相場の23万9200ドルと比べて3万ドル近く安い。

そんな佐々木は実際、メジャー昇格まで何年かかるのか。

メジャーに詳しいスポーツライターの友成那智氏は「入団したのがマーリンズですからね」と、こう続ける。

「早ければ2、3年のうちに昇格できるのではないか。今季はルーキーリーグ、1Aでプレーし、成績次第で2年目の来季後半には2Aに昇格。2Aでも結果を出せば、3年目の9月あたりにメジャーに呼ばれる可能性がある。というのも、マーリンズは佐々木が唯一守れる一塁のレギュラーが不在。主に一塁を守るストワーズは、そもそも外野手です。米野球データサイト『ファングラフス』でも、マーリンズのマイナーのトッププロスペクト53人中、一塁手は34位に1人だけ。さらにスモールベースボールを徹底しすぎた影響か、チーム最多本塁打がヒックスの14本と大砲不在です。『一塁専門の長距離砲』は、かなり需要があります」

佐々木と同じ一塁専従の成功例が、ゴールドシュミット（現ヤンキース）だ。2009年のドラフト8巡目でダイヤモンドバックスに入団。マイナーで本塁打を量産し、3年目の11年にメジャー昇格している。先達がいることは佐々木にとっても心強いだろうが、あくまで例外中の例外。一塁専任で大成したケースはまれだ。

「マーリンズは低予算でチーム運営を行っており、今季開幕時の選手総年俸はメジャー30球団中29位。かつてのアスレチックスのマネーボールさながらに、若手をとっかえひっかえ起用している。結果が出なければマイナーに逆戻り、あるいはトレード。入団2、3年でクビになるケースも少なくない。とにかく見極めが早い球団ですが、選手間の競争は激しく、若手育成プログラムにも長けている。少なくとも、ドジャースなどの選手層の厚い球団と比べたら、メジャー昇格のチャンスははるかに多い。チーム事情を考えれば、打率2割前半でも20本塁打を打てればメジャーに定着できるのではないか」（友成氏）

本来ならマイナス材料でしかない「一塁専門」が、マーリンズでは追い風になるかもしれない。

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佐々木はマーリンズ入りを決めたものの、プロ野球界との縁が切れたわけではない。しかも、各球団は“その時”を虎視眈々と狙っているという。いったいどういうことか。佐々木がプロ野球でプレーするにはどのような手続きを踏む必要があるのか。●関連記事 【もっと読む】日本球団がここから狙う「ウルトラC」 では、それらについて詳しく報じている。