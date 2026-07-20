現地７月19日、北中米ワールドカップの決勝で、39歳の英雄メッシが牽引する前回王者のアルゼンチンと、19歳の新星ヤマルを擁するスペインが対戦している。開始５分、ペナルティエリア右でボールを持ったヤマルがシュートを放つが、GKエミリアーノ・マルティネスに阻まれる。立ち上がりからスペインが主導権を握るなか、アルゼンチンは思うようにチャンスを作れない。39分には、今大会５ゴールを挙げているスペインの主砲、