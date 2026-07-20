アルゼンチン、スペインともに前半はゴールを奪えず。衝撃打ち合いの３決から一転、“静か”な展開…０−０で折り返す【W杯決勝】
現地７月19日、北中米ワールドカップの決勝で、39歳の英雄メッシが牽引する前回王者のアルゼンチンと、19歳の新星ヤマルを擁するスペインが対戦している。
開始５分、ペナルティエリア右でボールを持ったヤマルがシュートを放つが、GKエミリアーノ・マルティネスに阻まれる。
立ち上がりからスペインが主導権を握るなか、アルゼンチンは思うようにチャンスを作れない。
39分には、今大会５ゴールを挙げているスペインの主砲、オジャルサバルがペナルティエリア手前で左足を一閃。しかし、コースがいまひとつでE・マルティネスにキャッチされる。
前半はスコアが動かず、スコアレスでハーフタイムに入った。
イングランドが６−４でフランスを下した前日の３位決定戦から一転、“静か”な展開が続いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始５分、ペナルティエリア右でボールを持ったヤマルがシュートを放つが、GKエミリアーノ・マルティネスに阻まれる。
立ち上がりからスペインが主導権を握るなか、アルゼンチンは思うようにチャンスを作れない。
39分には、今大会５ゴールを挙げているスペインの主砲、オジャルサバルがペナルティエリア手前で左足を一閃。しかし、コースがいまひとつでE・マルティネスにキャッチされる。
前半はスコアが動かず、スコアレスでハーフタイムに入った。
イングランドが６−４でフランスを下した前日の３位決定戦から一転、“静か”な展開が続いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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