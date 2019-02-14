有安杏果
有安杏果は、ももいろクローバーZのメンバー、女優。スターダストプロモーション所属。1995年3月15日生まれ、埼玉県（東京都）出身。
2026年7月8日
2026年7月7日
2024年9月10日
2019年12月15日
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結婚で株を下げたと思う女性ランキング 4位はmiwa、5位は菊池桃子
トップは小泉進次郎環境相と結婚した滝川クリステル
女子SPA！
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有安杏果が25歳差婚の秘話明かす 東野幸治が本音「悪い医者や」
病院スタッフの紹介で知り合い「最初は医師として」支えて貰っていたと告白
オリコンニュース
2019年12月7日
2019年11月25日
2019年11月24日
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有安杏果が結婚発表 交際宣言時と同様、再び賛否が分かれる
「結婚を前提にお付き合いしていた一般男性の方と入籍致しました」と報告
女性自身
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結婚発表の有安杏果、お相手との馴れ初めなどを赤裸々に告白
お相手とは2016年に出会い、グループ卒業後の2018年春から交際をスタート
モデルプレス
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元「ももいろクローバーZ」の有安杏果 交際していた一般男性と結婚
いつも味方でいてくれて、安心感と優しさを与えてくれる人だと説明
オリコンニュース
2019年4月9日
2019年4月4日
2019年2月26日
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有安杏果がサントリーのウェブCMに登場 ファンからは複雑な声も
26日には、同CMの告知に続いて「安心していただけたら嬉しい」とツイート
キャリコネニュース
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交際発表でファンを驚かせた有安杏果が胸中「どうか安心して」
26日のTwitterで「不安に思われた方もいたと思います」と推し量った
日刊スポーツ
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有安杏果と精神科医の交際は許されない？精神病理学者が指摘
患者と医師という関係だったとすれば交際は許されない、と精神病理学者
FRIDAYデジタル