◆第１０８回全国高校野球選手権神奈川大会▽５回戦横浜１２―０三浦学苑＝５回コールド＝（１８日・相模原ギオンベースボールパーク）神奈川県勢初の４季連続甲子園出場を狙う横浜は、今秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕・織田翔希（３年）が先発。４回を１安打無失点の快投。チームは５回コールドで８強入りを決めた。織田は９日の２回戦・湘南工大付戦で左足首に打球を受けて負傷降板したが、１６日の４回戦・東海