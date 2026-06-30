高市早苗首相、インドのモディ首相高市早苗首相とインドのモディ首相が7月初旬の会談で、人工知能（AI）開発の協力を確認する共同声明を発出することが分かった。生成AIの一種で、文章の要約や分析に使える「大規模言語モデル（LLM）」の開発に向けた連携強化が柱。米国と中国が先行するAI分野で、日印の競争力を強化する狙いがある。複数の政府関係者が30日、明らかにした。多言語社会のインドでは、多様な言語に対応したLLM