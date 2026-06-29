「やっぱりプロ野球って、稼げなければ終わりなんだと思います。どこまでもシンプルでわかりやすい世界です。だから面白いんじゃないですかね」パ・リーグ常勝軍団、ソフトバンクで７度のリーグ優勝、８度の日本一を経験した柳田悠岐（37）は今年、７年契約のラストイヤーを迎えた。31歳だった’19年オフ、総額40億円（推定）で生涯ホークスを宣言。名実ともに球団の歴史に名を刻むフランチャイズプレイヤーとなった男はいま、日々