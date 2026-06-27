NHKラジオ『マイあさ！』や『Nラジ』などにレギュラー出演する“美人すぎる気象予報士”こと吉井明子（45）がグラビアデビューすることを発表した。

26日、吉井は自身のInstagramを更新し、《6月29日（月）発売の『週刊プレイボーイ』28号 ご覧頂く機会があれば、とても嬉しいです。》というコメントとともに、同誌に掲載されると思われるグラビア写真を投稿。ボディラインが強調されるニット姿と大胆な水着姿を披露している。

「週プレ以外にも大手出版社が声をかけている」と話すのは、出版関係者だ。なぜ吉井がここまで注目を集めているのか？

前出の出版関係者は「ここ最近で最も写真集が売れたアナウンサーと類似点が多い」という。

そのアナウンサーとは、ラジオ沖縄の竹中知華アナ（44）のこと。実は竹中アナは昨年9月、『週刊プレイボーイ』に43歳にしてグラビアデビューしており、同年11月にはデジタル写真集『TOMOKA』を発売。

「2000部以上売れれば大ヒットといわれるデジタル写真集の中で、竹中アナの写真集は発売わずか1週間で1万ダウンロードという異例のヒットでした。この数字はグラビアアイドルを優に超えていて、出版社は“第二の竹中アナ”となる原石を探していたんです」（前出・出版関係者、以下同）

竹中アナの“ギャップ”が魅力を生み出しているとも。

「竹中アナは“元NHKアナ”というお堅いイメージがある職業なのに、体型は“グラマラス”。そのギャップに惹かれる人が多いのかもしれません。“気象予報士”である吉井さんにも同様の魅力があると踏んでいるのでしょう。

今回の吉井さんのグラビアの反響次第かもしれませんが、別の大手出版社からはすでに写真集の話も出ていると聞いています」

吉井の“グラビアデビュー”投稿のコメント欄は、

《絶対購入します》

《凄いサプライズです。信じられません》

《永久保存版にしていいですか？》

などと待ち望むファンの声で溢れている。吉井は“第二の竹中アナ”となるのか――。