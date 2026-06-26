岡山市の新アリーナ完成イメージ 岡山市が計画している新アリーナについて賛否を問う住民投票を実現しようと、市民団体が岡山市選挙管理委員会に提出していた署名の有効総数が、住民投票の請求に必要な数(有権者の50分の1以上)を上回っていることが、6月26日、分かりました。 市選管は、市民団体が6月8日に提出した2万2036人分の署名を審査し、2万1009人分が有効だとしています。 住民投票を求め署