女優の武田久美子が自身のインスタグラムで、ノーメイクのすっぴんショットを投稿し、ファンを驚かせた。56歳の彼女は「Supernatural な自分。現在の等身大の私です」とコメントし、夕暮れ時に娘とカリフォルニアの空の下でワインを楽しんでいる一コマをシェアした。武田は「モイスチュアライザーとサンスクリーンしか塗る時間が無かった日の」写真だと説明し、娘が自然光が良い感じだからと撮影を提案したものの、あまりのすっぴ