北陸新幹線の福井県・敦賀から新大阪までの延伸をめぐり、自民党と日本維新の会の実務者は「小浜・京都ルート」のうち「桂川案」を採用することで合意しました。北陸新幹線の延伸をめぐっては2016年、当時の自民・公明の与党が福井県・小浜市を経由して京都市に南下する「小浜・京都ルート」を決めましたが着工には至っていません。その後、与党になった維新が自民・維新の実務者による会合でルートを再検証していて「小浜・京都ル