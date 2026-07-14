ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「通常版を1円買取…」ONE PIECEカードの転売問題、一部店舗の対策に… 時事ニュース ダフ屋・転売 トレンド ONE PIECE(ワンピース) 内外タイムス 「通常版を1円買取…」ONE PIECEカードの転売問題、一部店舗の対策に称賛も 2026年7月14日 23時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 週刊少年ジャンプ付録のONE PIECEカードをめぐり転売騒動が起きている 「週刊少年ジャンプ」の定価340円に対し、メルカリで高額出品されているそう TSUTAYA姫路広峰店では「通常版を1円買取」と発表し、称賛の声が上がっている ◆TSUTAYA姫路広峰店による、買取価格の告知【買取について】7/13(月)発売の「週刊少年ジャンプ 33号」付録のワンピースカードモンキー・D・ルフィ(P-159) ですが、通常版を1円買取、豪華版を5円買取とさせていただきます。また未開封品に関しましては買取対象外となりますのでご理解の程お願いいたします。 pic.twitter.com/k4qYrnCAjw— TSUTAYA姫路広峰店 トレカ (@Hiromine100ka) July 13, 2026 記事を読む