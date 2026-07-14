【買取について】

7/13(月)発売の「週刊少年ジャンプ 33号」付録の

ワンピースカード

モンキー・D・ルフィ(P-159) ですが、

通常版を1円買取、豪華版を5円買取とさせていただきます。

また未開封品に関しましては買取対象外となりますので

ご理解の程お願いいたします。 pic.twitter.com/k4qYrnCAjw