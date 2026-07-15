北海道・稚内警察署は15日、ナマコの密漁をしたとして、自称・札幌市の無職の男ら6人を漁業法違反の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、自称・札幌市南区の無職、田井中健容疑者（53）ら外国籍を含む40代から50代の男計6人です。6人は13日夜から翌日未明にかけ、共謀して稚内市抜海村付近の海域で、ナマコを密漁した疑いが持たれています。6人はボートに乗る役割や陸上で見張る役割など分担して密漁にあたったとみられてい