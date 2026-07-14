緑茶を飲むことで前立腺がんのリスクが下がるという話を耳にしたことはありませんか? 緑茶が前立腺がんに効果があるという研究結果が発表され、注目が集まっています。しかし、実際にどのような効果があるのか、また誤解しやすいポイントはないのでしょうか? 緑茶と前立腺がんの関係について、「くぼたクリニック松戸五香」の窪田先生にお話を伺いました。 監修医師：窪田 徹矢（くぼたクリニック松戸五香） 獨協医科大学