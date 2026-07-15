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医師が教える、飲み会前に牛乳1杯が胃と肝臓を守る理由

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 田中越郎氏の著書が、飲み会前の体への負担を減らす方法を紹介している
  • アルコール分解に必要なナイアシンを含むレバーや青魚などを最初のおつまみに選ぶとよいとされる
  • 胃が弱い人は飲み会前に牛乳200mLを飲んでおくと胃の保護になるという
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