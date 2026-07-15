きょう（水）は猛暑日のエリアが東日本に移り、東海や北陸、関東甲信を中心に、猛烈な暑さとなるでしょう。全国で最も気温が上がるのは、甲府（山梨）や長岡（新潟）、伏木（富山）や富山で、38℃の予想です。熱中症警戒アラートは東北から九州にかけての25都県で発表されており、東北や関東ではことし初めての発表となります。涼しい環境以外では、運動などを中止し、こまめな水分補給や塩分補給をするようにしてください。また、