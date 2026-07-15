日本ケンタッキー・フライド・チキンは、配送の委託先でおきたシステム障害の影響で、15日以降に店舗の臨時休業や一部商品の販売を休止する可能性があると発表しました。【映像】ケンタッキー、15日以降に臨時休業などの可能性発表によりますと、食材の配送を委託する物流会社で13日、不正アクセスによるシステム障害が発生し、店舗への納品に影響が生じる見込みだということです。15日以降の営業状況は流動的で、在庫状況に