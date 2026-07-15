目を見張るほどの美貌を持つウルフドッグさんにヨーグルトをあげたら…。思った以上にギャップがある姿が可愛すぎると話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で49万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：美形でカッコいい『オオカミ犬』→ヨーグルトを与えてみると…普段と違いすぎる『表情』】 カッコ良いオオカミ犬
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