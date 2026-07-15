イラン革命防衛隊は14日、アメリカがイラン領内を攻撃したことへの報復として、バーレーンやクウェートにあるアメリカ軍基地を攻撃したと発表しました。イラン革命防衛隊は14日、アメリカがホルムズ海峡周辺の施設などを攻撃したことへの報復として、バーレーンやクウェートにあるアメリカ軍基地を攻撃、兵器倉庫などを破壊したと主張しました。革命防衛隊はアメリカが攻撃し続ける限り、イランによる報復攻撃に直面することになり