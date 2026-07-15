今や日本屈指のクマが出没する県になってしまったのが、ツキノワグマによる被害が相次ぐ秋田県である。昨年同様、今年もクマの目撃情報や人的被害が相次いでいる状況にあり、厳戒態勢が続いている。クマ問題については、突然屋外で襲われるなどの人的な被害のほか、スイカなど農作物への被害が報告されているが、それだけではない。人々がクマを恐れて、外に出なくなってしまったのだ。そのせいで深刻な運動不足に陥る人が増え