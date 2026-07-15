アメリカ連邦議会上院の超党派議員は14日、ロシア制裁法案を公表しました。この法案が成立した場合、ロシア産の石油・ガスを輸入する国からの輸入品に、100％の関税が課されます。上院の超党派議員は14日、中国やインドなどロシア産の石油・ガスの主要輸入国5カ国からの輸入品に対し100％の関税を課すなどとするロシア制裁法案の修正版を公表しました。この法案は、去年の夏から上院で審議されていましたが、トランプ大統領がプー