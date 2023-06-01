ゴスペラーズが本日6月24日、ニューEP『UNIVER5OUL』をリリースした。これにともなって同日20:00より、EP収録新曲「UNItVERSE」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにプレミア公開されることに加え、本作の振り付けをSnow Manの岩本照が担当したことが明らかとなった。このコラボレーションは、2025年リリースのSnow Manのアルバム『音故知新』収録曲「約束は君と」にて、ゴスペラーズの北山陽一、酒井雄二、村上