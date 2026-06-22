8月29、30日にかけて放送される日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』の制作発表会見が22日、都内で行われた。番組の制作陣は、会見後に行われた囲み取材で、猛暑が予想される今夏のマラソン体制について言及した。【写真】チャリティーランナーを務める星野真里1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリ