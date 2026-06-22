『スター・ウォーズ』の生みの親ジョージ・ルーカスが、イルミネーションの人気シリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』に声優としてカメオ出演していることがわかった。米にて、イルミネーション創設者兼CEOのクリス・メレダンドリが明かした。 ルーカスといえば、『スター・ウォーズ』や『インディ・ジョーンズ』を生んだ映画界の巨匠。2012年に