まだ2026W杯でグループステージ1試合をこなしただけだが、ポルトガル代表には厳しい批判が起きている。初戦のコンゴ民主共和国戦で1-1と引き分けてしまい、目立った活躍のなかったエースの41歳FWクリスティアーノ・ロナウドに批判が集中。それと同じく、代表監督ロベルト・マルティネスにも厳しい目が向けられている。今大会で解説を務めている元デンマーク代表GKのピーター・シュマイケル氏は、マルティネスの戦術が良くないと批