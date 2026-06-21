C・ロナウドだけでなく、ポルトガル代表監督R・マルティネスにも厳しい批判が 気になる手腕「過去にはベルギーの黄金世代を台無しにした」
まだ2026W杯でグループステージ1試合をこなしただけだが、ポルトガル代表には厳しい批判が起きている。
初戦のコンゴ民主共和国戦で1-1と引き分けてしまい、目立った活躍のなかったエースの41歳FWクリスティアーノ・ロナウドに批判が集中。それと同じく、代表監督ロベルト・マルティネスにも厳しい目が向けられている。
今大会で解説を務めている元デンマーク代表GKのピーター・シュマイケル氏は、マルティネスの戦術が良くないと批判する。
今のポルトガルはMFブルーノ・フェルナンデス、ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェスなど、優秀な選手が揃っている。優勝を狙うだけの力はあるはずだが、マルティネスの手腕には疑問もあるか。
マルティネスは2016年から2022年までベルギー代表を指揮しており、当時のチームにはエデン・アザールを中心に黄金世代と呼ばれたタレントたちが揃っていた。2018W杯では3位に入ったが、魅力的なサッカーを披露できていたとは言い難い。
ベルギー代表でも疑問の声はあったが、マルティネスはポルトガルの能力を100%引き出せる人物なのだろうか。ロナウドだけを批判するのは間違いと言えるか。