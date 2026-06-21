桑田佳祐が、6月24日(水)にリリースするCDシングル「人誑し / ひとたらし」の表題曲ミュージックビデオを6月23日(火)21時より桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開することが決定した。あわせてミュージックビデオのティザー映像も公開されている。この映像は、昨日6月20日(土)に放送されたTVアニメ『あかね噺』最終回のテレビCMとして初公開されたもの。ミュージックビデオ本編から桑田佳祐が赤いスポーツカーで高速道