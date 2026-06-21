桑田佳祐が、6月24日(水)にリリースするCDシングル「人誑し / ひとたらし」の表題曲ミュージックビデオを6月23日(火)21時より桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開することが決定した。あわせてミュージックビデオのティザー映像も公開されている。

この映像は、昨日6月20日(土)に放送されたTVアニメ『あかね噺』最終回のテレビCMとして初公開されたもの。ミュージックビデオ本編から桑田佳祐が赤いスポーツカーで高速道路を駆け抜けるシーンが収められている。サングラスをかけた桑田が颯爽と走り抜けるその先には何が待ち受けているのか、本編公開をお楽しみに。

CDシングル「人誑し / ひとたらし」にはテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌となった表題曲のほか、同アニメのエンディング主題歌として書き下ろされた「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」、そのほか哀愁と祝祭感が交差する「南谷ミュージック・シティー」に加え、カンロとのタイアップ楽曲4曲を収録した全7曲入りとなっている。

◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 通常盤 アナログ盤 ○完全生産限定盤（CD + Special Goods）

VIZL-3300 \2,750（税込）

グッズ：『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』 ○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込） ○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込） ▼収録楽曲

人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）

AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）

南谷ミュージック・シティー

みたらし慕情 / 演歌編 （カンロTVCM ソング）

飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）

飴ちゃんマン / ロック編 （カンロTVCM ソング）

聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング） ▼先着予約購入特典

『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』

片面は桑田佳祐の文字を彫り込み、片面は「人誑し / ひとたらし」デジタル配信ジャケットのアートワークをプリントした両面デザインの木製ストラップ。

対象商品：シングル「人誑し / ひとたらし」（VIZL-3300、VICL-38700、VIJL-61900）

※一部取扱いのない店舗もございます。詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。

※無くなり次第終了となります。お早めにご予約ください。 ▼先行配信「人誑し / ひとたらし」※TVアニメ『あかね噺』OP主題歌

配信：https://taishita.lnk.to/hitotarashi ▼先行配信「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」※TVアニメ『あかね噺』ED主題歌

配信：https://taishita.lnk.to/akaneonmymind

◾️＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞ 2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ＜チケット代＞

全席指定／注釈付き指定席 11,000円（税込）

立ち見指定 10,500円（税込）

※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。ただし座席が必要な場合はチケットが必要となります。

※お1人様1公演2枚まで

※注釈付き指定席は、ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。

※立ち見指定は、指定の位置で立ってご観覧いただきます。

※チケット代金とは別に、各種手数料がかかります。 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live