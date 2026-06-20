鈴華ゆう子が、ソロデビュー10周年の幕開けを飾る＜鈴華ゆう子 10th Anniversary Live 華まつり 〜十年大祝宴〜＞を6月13日に東京・いちょうホールにて開催した。鈴華ゆう子は2011年に詩吟の全国大会で優勝、そこから“和の魅力を幅広く伝えたい”という思いを持ち、2014年に和楽器バンドのボーカルとしてメジャーデビュー。その後、2016年にミニアルバム『CRADLE OF ETERNITY』でソロデビューも果たした。そこから2025年に詩吟の