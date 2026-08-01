警察によりますと、岡山県矢掛町で祖母の自宅に帰省していた京都府宇治市の２歳の男の子の行方が分からなくなっているということです。 【写真を見る】【速報】祖母の自宅に帰省中京都府宇治市の男の子（２）が行方不明【岡山・矢掛町】 行方が分からなくなっているのは京都府宇治市の幼稚園児・中川福仁（なかがわ・ふくと）さん（２）です。 きょう（１日）午前１０時ごろ、矢掛町東三成で祖母が自宅付近で草取りをしていた